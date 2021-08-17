Банк Индонезии предоставил больницам 1000 кислородных баллонов
Джакарта, 17 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Банк Индонезии предоставил медицинским учреждениям 1000 единиц кислородных баллонов, сообщает Antara.
Банк Индонезии в сотрудничестве с тремя учреждениями, а именно с министерством обороны, министерством здравоохранения и правительством Джакарты, распространил среди больниц кислородные баллоны и генераторы.
«Надеюсь, помощь, оказываемая Банком Индонезии, облегчит бремя наших братьев и сестер в борьбе с последствиями распространения COVID-19», — заявил глава отдела коммуникаций Банка Индонезии Эрвин Харионо.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии решили продлить действие ограничений по коронавирусу до 23 августа 2021 года.
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