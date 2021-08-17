Джакарта, 17 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Банк Индонезии предоставил медицинским учреждениям 1000 единиц кислородных баллонов, сообщает Antara.

Марина Каширская ИА REGNUM Кислородный баллон

Банк Индонезии в сотрудничестве с тремя учреждениями, а именно с министерством обороны, министерством здравоохранения и правительством Джакарты, распространил среди больниц кислородные баллоны и генераторы.

«Надеюсь, помощь, оказываемая Банком Индонезии, облегчит бремя наших братьев и сестер в борьбе с последствиями распространения COVID-19», — заявил глава отдела коммуникаций Банка Индонезии Эрвин Харионо.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии решили продлить действие ограничений по коронавирусу до 23 августа 2021 года.

Подробнее в материале:Власти Индонезии продлевают ограничения по коронавирусу