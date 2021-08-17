Стамбул, Турция, 17 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» исключил из команды полузащитника Адема Ляича из-за его отказа переходить в московский «Спартак». Об этом 17 августа сообщает Fotospor.

Snežana Tomić Адем Ляич

По информации издания, «Спартак» предложил взять футболиста в аренду с правом выкупа, на что турецкий клуб дал согласие. Но когда московский клуб уже отправил официальные документы по сербскому игроку, тот отказался от перехода, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве.

Отмечается, что президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби был крайне недоволен поведением футболиста и потребовал исключить его из состава команды. Теперь Ляич будет работать отдельно от остальных игроков.

Ляич начинал карьеру в белградском «Партизане», после чего выступал за «Фиорентину», «Рому», «Интер» и «Торино». В «Бешикташе» он играет с 2018 года.