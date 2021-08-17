Тбилиси, 17 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал распоряжение о привлечении к вакцинации населения от COVID-19 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

(сс) qimono Вакцинация

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«Для эффективного проведения вакцинации в целях борьбы с новым коронавирусом используются Силы обороны Грузии», — говорится в сообщении.

Что именно власти собираются поручать военнослужащим, в пресс-службе не уточнили. Ранее глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе говорила, что для борьбы с пандемией могут быть привлечены военные медики.

Стоит отметить, что 16 августа в Тбилиси на базе Олимпийской деревни был развёрнут полевой госпиталь. В нём планируется размещать пациентов с COVID-19, если в больницах страны не останется свободных мест.