* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 17 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В случае агрессии радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Россия может задействовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в качестве «длинной руки». Об этом 17 августа сообщил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

(сс) Max071086 Ту-22М3

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"В рамках ОДКБ мы обязаны оказывать помощь в случае угрозы агрессии или реальной агрессии», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Балуевский уточнил, что в этом случае у России есть возможные варианты ответных действий.

«Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, что там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты — предупреждение талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приближаться к границам», — добавил бывший глава Генштаба ВС РФ.

При этом он указал, что на сегодняшний день боеспособность вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Киргизии является достаточной.

«А при хорошей координации действий и применении «длинной руки», то есть авиации Ту-22М3, а также нашей разведки и доразведки, будет эффективное воздействие на противника», — отметил Балуевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ситуация в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и Североатлантического альянса.