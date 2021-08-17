Абакан, 17 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Хакасию за шесть месяцев 2021 года прибыло населения больше, чем выбыло. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в Красноярскстате. В регионе сложился миграционный прирост, составивший 156 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

Из других регионов РФ в Хакасию прибыли 4593 человека (на 11,6% больше прошлогоднего значения), выбыли — 4444 человека (на 29% больше).

Чаще всего Хакасию для переезда выбирали жители соседних сибирских регионов. Из Тувы в республику прибыли 570 человек.

Из зарубежных стран в Хакасию прибыли 535 мигрантов. Это на 36,5% больше, чем годом ранее. Пределы России покинули 528 человек (на 15,4% меньше прошлогоднего показателя). 145 человек прибыли в Хакасию из Киргизии.

Место жительства внутри республики с начала текущего года сменили 5276 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, миграционный прирост зафиксирован в Красноярском крае.

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