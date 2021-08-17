Новосибирск, 17 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Проверка фонда «Тотальный диктант» связана с поступлением информации о нарушении российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Минюста РФ в Новосибирской области, сообщает ТАСС.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники Тотального диктанта

«Проверка [«Тотального диктанта»] проведена в связи с поступлением в Главное управление информации о нарушении фондом законодательства РФ (подпункт 2 п 4.2 ст. 32 федерального закона «О некоммерческих организациях»)», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно закону, проверка проводится в случае, если поступает заявление о нарушении законодательства РФ со стороны НКО, а также о совершении действий, не соответствующих уставным целям и задачам ее деятельности, в том числе о наличии в деятельности организации признаков экстремизма.