Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Причины гибели диких уток в Ростове-на-Дону исследуют специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Утки

О произошедшем на берегу реки Темерник сообщили жители дачного товарищества «Импульс». Прибывшими на место специалистами была установлена гибель трёх уток-крякв. В отобранных пробахгрипп птиц не выявлен.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области был зафиксирован массовый мор рыбы. Причиной этому стал дефицит кислорода в водоёмах из-за установившейся жары.