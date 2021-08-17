Москва, 17 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Участники чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020» получили работу в крупных компаниях Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

Abilympicspro.ru Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Хорошую стабильную работу после соревнований получили 200 участников чемпионата. Они работают поварами, педагогами, парикмахерами, сантехниками, программистами и системными администраторами.

Обычно на чемпионатах «Абилимпикс» в качестве экспертов выступают представители компаний. Они оценивают мастерство и потенциал участников, а затем приглашают людей с ограниченными возможностями здоровья на работу или стажировку.

Как сообщало ИА REGNUM, VI чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020» проходил в Москве в ноябре 2020 года.

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