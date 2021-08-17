Анадырь, 17 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Чукотском автономном округе появится современная база отдыха. Строит её предприниматель Максим Крупеня, получивший в регионе дальневосточный гектар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Habinfo.ru «дальневосточный гектар»

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Место для отдыха туристов будет комфортабельным и в то же время подразумевает отдых на природе. Размещать людей будут в геокуполах. Глэмпинг-база «УМКА» появится возле бухты Безымянная на полуострове Дауркина, в 22 километрах от села Лаврентия. Работать лагерь для туристов будет только в июле, августе и сентябре.

Гектар на Чукотке пенсионер Максим Крупеня получил в 2019 году. Он создал бизнес-план, прошёл обучающие семинары и и получил грант на реализацию своей задумки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в России вступил в силу закон, позволяющий получить второй «дальневосточный гектар» при условии успешного освоения первого. Кроме того, программа расширена и теперь действует в арктической зоне.