Сан-Паулу, Бразилия, 17 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Гран-при «Формулы-1» в бразильском Сан-Паулу пройдёт при полных трибунах. Об этом 17 августа сообщил губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа.

Формула 1

«В связи с успешной реализацией прививочной кампании в столице штата с 27 августа в продажу поступит последняя партия билетов на Гран-при Сан-Паулу, что позволит заполнить трибуны автодрома «Интерлагос» на 100% их вместимости», — сказал Дориа.

Он добавил, что зрители должны будут носить медицинские маски и проходить контроль температуры тела.

Гран-при Сан-Паулу должно пройти 6 и 7 ноября, но, по словам Дориа, заезд могут отложить на неделю по просьбе властей штата и города Сан-Паулу в адрес организаторов.