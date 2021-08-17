Красноярск, 17 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 452 случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 98 854. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из 452 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 91 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 76 (1,6%), в Минусинске — 32 (0,9%), в Канске — 20 (0,7%), в Ачинске — 16 (0,3). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Рыбинском — 28 (2,1%), в Эвенкийском МР (п. Тура) — 26 (2,7%), ТДНМР (г. Дудинка) — 21 (2,2%), Богучанском — 20 (1,1%) и Курагинском — 19 (1,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3166 (-21) человек, сняты с наблюдения — 3571 (+110). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 38 964 (-405) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярский край 17 августа поступило более 47 тыс. доз вакцины от COVID-19 — 10,5 тыс. доз препарата «Спутник Лайт» и 37 тыс. доз вакцины «Спутник V».