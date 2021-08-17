Собянин объявил о выходе на маршрут в Москве 700-го электробуса
Москва, 17 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. На улицы Москвы вышел 700-й электробус, сообщил 17 августа мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Электробус
«Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе, — написал Собянин. — В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже — 150, в Берлине — 200, в Амстердаме — 211».
По его словам, за три года работы московские электробусы прошли свыше 40 млн км и перевезли более 100 млн пассажиров. Сейчас эти транспортные средства используются на 56 маршрутах.
До конца года парк электробусов столицы планируется пополнить ещё 300 машинами.