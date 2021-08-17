Ульяновск, 17 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала года произошло более 80 лесных пожаров. Причиной более половины возгораний стали непотушенные окурки и костры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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В ведомстве отмечают, что с начала пожароопасного сезона ликвидировано 84 лесных пожаров на общей площади 320,36 га. В их тушении задействованы 1165 человек и 454 единицы техники.

За последнюю неделю, с 9 по 16 августа, потушили три лесных пожара. В министерстве отмечают, что все они произошли из-за непотушенных костров на пикниках.

«Большинство пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнём местного населения. 43 раза лес загорался из-за непотушенных окурков и костров», — приводят в ведомстве слова исполняющей обязанности министра природы Гульнары Рахматулиной.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 18 по 23 августа в лесах большинства районов ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс) и жара до +37 градусов, в связи с чем объявлен «оранжевый» уровень опасности» (означает опасные природные явления).

Напомним, в Ульяновской области действует особый пожароопасный период, запрещено разведение костров и розжиг мангалов в лесах.