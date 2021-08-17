Уфа, 17 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в убийстве новорожденного ребенка В Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Младенец

«Первоначальными следственными действиями установлено, что 16 августа 2021 года около 18:00 часов подозреваемая после родов, находясь на третьем этаже в общей палате родильного отделения клинической больницы №1 г. Стерлитамака, выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что ребенок получил не совместимые с жизнью травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии обвинили в совершении развратных действий в отношении детей.