Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь в Сеуле, провёл переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба главы казахского государства.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

«Стороны обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнёрства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны также обсудили глобальную и региональную повестки.

Сообщается, что Токаев в ходе переговоров отметил, что в Казахстане находятся 550 предприятий, в которые вложились ведущие корейские предприятия, в казахскую экономику инвесторы из Южной Кореи в общей сложности вложили $6 млрд.

Напомним, Токаев прибыл с официальным визитом в Южную Корею 16 августа. Ранее Казахстан передал корейской стороне останки борца за независимость Кореи и руководителя антияпонского народного ополчения Хон Бом До.

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