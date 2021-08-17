Пермь, 17 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Перми принудительно закрыли хостел. Мини-гостиница располагается на цокольном этаже жилого дома и таит опасность, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Хостел

Как отметили в службе судебных приставов, хостел эксплуатировался с нарушениями установленных требований законодательства, угрожающими жизни и здоровью людей.

Закрытия опасной гостиницы в судебном порядке потребовал прокурор. До вынесения окончательного решения по делу в рамках обеспечительных мер суд постановил приостановить эксплуатацию объекта. Приставы оповестили постояльцев о необходимости покинуть здание и опечатали объект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января 2020 года в мини-гостинице «Карамель», расположенной на цокольном этаже жилого дома в Перми, произошло смертельное ЧП. Прорвало теплотрассу, кипяток хлынул в подвал. Насмерть обварились кипятком пять человек, в том числе ребёнок. Шесть человек получили травмы.