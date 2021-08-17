Москва, 17 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Большинство жителей России поддержали идею Министерства здравоохранения повысить возраст продажи крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

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«Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%», — говорится в исследовании.

Отмечается, 18% респондентов инициативу Минздрава не поддерживали. Ещё 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года. 18% респондентов инициативу Минздрава не поддержали, передает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 359 населенных пунктов всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ предложили ввести запрет на продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года.

Ведомство разработало поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ) и направило их участникам правительственной рабочей группы по «регуляторной гильотине» для согласования.

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