Москва, 17 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Корпус №5 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца будет реконструирован, сообщила 17 августа глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Брусника Строитель

«Проектом запланирована реконструкция входной группы, что позволит выполнить функциональное зонирование, — рассказала она. — Это необходимо для эффективного использования помещения, а также повышения доступности медицинского обслуживания».

Княжевская пояснила, что предусматривается реконструкция новой двухэтажной пристройки, что позволит разделить потоки детских и взрослых пациентов. Корпус №5 будет оформлен в том же стиле, что и соседние корпуса, имеющие исторический облик.