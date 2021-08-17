Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области. Причиной вмешательства СКР стали проблемы дольщиков объекта незавершенного строительства ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе Леноблаасти.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Строительство домов

Строившая этот жилой комплекс компания «Навис» в 2019 году решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области признана несостоятельной (банкротом), после чего функции застройщика в мае 2020 года были переданы региональному Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. На момент передачи объектов степень готовности двух корпусов ЖК составляла 95%, еще четырех корпусов — 72%.

Как отметили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, для завершения долгостроя Фонду выделили 787 млн рублей, в том числе на производство строительно-монтажных работ — 611 млн рублей.

«Строительно-монтажные работы ни по одному из корпусов недостроенного объекта до настоящего времени не проведены в полном объеме. Строительно-монтажные работы были произведены лишь на сумму 19 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами регионального Фонда, неэффективное использование ими предоставленных полномочий по завершению строительства повлекло существенное нарушение прав и законных интересов дольщиков.

В настоящее время по уголовному делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших его совершению.

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Добавим, что ранее власти Ленобласти сообщали, что АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» на средства привлеченного властями инвестора завершила достройку четырех домов проблемного ЖК «Щегловскаяусадьба» в Щеглово.