Токио, 17 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Токио начала работу Параолимпийская деревня. Об этом 17 августа объявил оргкомитет соревнований.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Отмечается, что расположенная на берегу Токийского залива деревня была преобразована из Олимпийской в Параолимпийскую. Так, на её территории появился сервис-центр по ремонту протезов, инвалидных кресел и другого снаряжения, используемого параолимпийцами.

Организаторы, как и в случае с Олимпийской деревней, отказались от торжественной церемонии открытия из-за ограничений, связанных с пандемией.

Для Параолимпийской деревни сохранены все правила и ограничения, действовавшие в Олимпийское деревне. Спортсмены будут прибывать в деревню за пять суток до своих соревнований и обязаны покинуть её в течение двух дней после их завершения.

На территории будет круглосуточно работать медицинский блок для осмотра спортсменов с симптомами заражения коронавирусом. Кроме того, параолимпийцам придётся ежедневно сдавать ПЦР-тесты, носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Напомним, Параолимпийские игры в Токио состоятся в период с 24 августа по 5 сентября.