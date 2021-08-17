Токио, 17 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Японская компания Nissan представила новую версию хетчбэка Note Aura под названием Nismo. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба компании.

Nissannews Nissan Note Aura Nismo

Отмечается, что продажи новинки запланированы на осень текущего года. Версия Nismo отличается спортивным дизайном, который заключается в оригинальном аэродинамическом «оперение», оформление интерьера и двухцветном окрасе кузова.

Длина версии Nismo больше на 80 мм, чем у обычного Note Aura. Она составляет 4125 мм. Спортивная версия на 20 мм ниже. Высота модели составляет 1505 мм. Новинка оснащена светодиодными противотуманными фарами и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Note Aura Nismo получил такую же силовую установку, что и стандартная модель. Оснащается спортивная версия хетчбэка 1,2-литровым бензиновым двигателем HR12DE с отдачей 82 л. с., литий-ионной батареей, а также электромотором EM47 мощностью 136 л. с. и 300 Нм.

Напомним, 17 августа Nissan представит новый спорткар под названием Z. Главным конкурентом Z станет модель Toyota Supra.

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