Ульяновск, 17 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели распространили очередное объявление об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

ИА REGNUM Жара в городе

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В ведомстве отмечают, что сегодня, 17 августа, а также с 18 по 23 августа в лесах большинства районов ожидается чрезвычайная пожарная опасность (максимальный, пятый класс опасности).

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что «оранжевый» уровень означает опасные природные явления.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности на природе, в том числе не разжигать костры на полях или в лесу, не бросать в траву непотушенные окурки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские спасатели предупредили об установлении «жёлтого» уровня погодной опасности (стихия потенциально опасна) в связи жарой: 18 — 22 августа в регионе прогнозируется +32…+37 градусов.