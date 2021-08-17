Москва, 17 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Уголовное дело о краже имущества бывшего генерального директора компании Роснано Анатолия Чубайса на сумму в размере 70 млн рублей вернул в прокуратуру Хамовнический суд Москвы. Об этом 17 августа рассказал адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Николай Ганибаев ИА Красная Весна Анатолий Чубайс

«Хамовнический районный суд Москвы вернул на начальной стадии рассмотрения уголовное дело прокурору Московской области для устранения недостатков, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу законного решения», — приводит его слова ТАСС.

При этом адвокат добавил, что это решение еще не обжаловано государственным обвинением и не является вступившим в силу.

Также указывается, что в решении Хамовнического суда Москвы отмечается, что обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличенным способом, в результате чего его невозможно идентифицировать, и «поэтому отсутствие в фабуле обвинения таких данных снова делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться».

Напомним, названное уголовное дело по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса, который расположен в деревне Переделки в Одинцовском районе, в 2017 году возбудила полиция Подмосковья. При этом сумма ущерба, который вменяется фигурантам дела, снизилась за этот период с 3 млрд рублей до 70 млн рублей.