Красноярск, 17 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2021 года в Красноярский край прибыло населения больше, чем выбыло. Как сообщили ИА REGNUM 17 августа в Красноярскстате, миграционный прирост составил 1255 человек.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

Из других регионов РФ в край прибыли 14 939 человек (на 18,3% больше прошлогоднего значения), выбыли — 17 034 человека (на 13,5% больше, чем за январь — июнь 2020 года).

Чаще всего Красноярский край для переезда выбирали жители соседних сибирских регионов. В частности, из Иркутской области в регион прибыло 1783 человека.

Из зарубежных стран в Красноярский край приехали 9116 мигрантов. Это на 35,5% больше, чем годом ранее. За границу уехали 5766 человек (на 6,2% меньше прошлогоднего показателя). Чаще всего Красноярский край для жительства выбирали граждане Таджикистана.

Внутри региона место жительства с начала 2021 года сменили 33 575 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае преступная группа осуждена за незаконную легализацию мигрантов.