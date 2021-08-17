Горно-Алтайск, 17 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Республике Алтай по ситуации на 16 августа двумя компонентами вакцины против коронавируса привиты более 47,5 тыс. человек или 56,7% от плана вакцинации. Для выполнения плана осталось привить около 40 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru Вакцинация в Республике Алтай

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По доле вакцинированных лидерами являются Шебалинский, Кош-Агачский, Онгудайский районы. Горно-Алтайск находится на пятом месте. Усилить работу необходимо в Чемальском, Майминском и Улаганском районах.

Всего к настоящему времени в республику поступило 74,9 тыс. доз вакцины, в том числе 12,7 тыс. доз препарата «Спутник Лайт», которая предназначена для вакцинации переболевших коронавирусом.

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