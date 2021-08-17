Киев, , 09:04 — REGNUM В Киеве состоялась встреча делегации Конгресса США с секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексеем Даниловым. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба СНБО.

США-Украина деньги Иван Юдинцев © REGNUM

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с безопасностью Украины.

«Особое внимание секретарь СНБО Украины уделил вопросу кибероружия, отметив, что оно становится «оружием номер один» в современных войнах и в будущем», — сказано в сообщении СНБО.

Данилов также отметил, что помощь США позволила бы Украине активнее противостоять так называемой «российской агрессии».

С американской стороны присутствовали члены комитета по вооружённым силам Конгресса США Адам Смит, Майкл Роджерс, Год Ларсен, Стивен Палаццо и Пол Аркангело, а также временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Отметим, с 2014 года, когда на Украине началась гражданская война, официальный Киев утверждает, якобы на самом деле произошла некая «российская агрессия». У Украины нет никаких доказательств данной теории, однако Россию на официальном уровне там называют «страной-агрессором». РФ не является стороной данного конфликта, а лишь помогает его уладить, наряду с другими странами.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что трагические события в аэропорту Кабула заставляют усомниться в надёжности США как партнёров.

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