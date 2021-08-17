Джакарта, , 08:58 — REGNUM В связи с празднованием Дня независимости Индонезии президент Джоко Видодо призвал жителей объединиться. Об этом глава государства написал в Twitter.

Герб Индонезии Gunawan Kartapranata

«Трудно противостоять пандемии и различным испытаниям и продолжать расти, чтобы достичь целей страны. Да благословит Всевышний индонезийский народ для достижения процветающей Индонезии», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Президент Индонезии посетит кладбище героев 17 августа, где покоятся около 10 000 военных.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией. 17 августа 1945 года, после освобождения от Японии, была провозглашена Республика Индонезия, которую Голландия признала в 1949 году.