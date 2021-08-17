Новосибирск, 17 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Куратора Сибирского федерального округа вице-премьера Викторию Абрамченко попросили помочь сохранить и восстановить одно из крупнейших в стране производителей станков «Тяжстанкогидропресс». С такой просьбой к ней обратились участники новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности.

Скриншот страницы nztsg.ru ПАО «Тяжстанкогидропресс»

«Было направлено обращение к вице-премьеру Абрамченко как к куратору Сибирского федерального округа. Просим помочь завод восстановить, чтобы к зиме он встал на ноги», — сообщил ТАСС председатель организации Евгений Плахов.

Напомним, что в апреле 2021 года рабочие завода «Тяжстанкогидропресс», где было запланировано сокращение 325 человек, попросили президента России Владимира Путина помочь сохранить предприятие.

В июне 2021 года была утверждена дорожная карта по привлечению потенциальных инвесторов и сохранения производственного потенциала завода «Тяжстанкогидропресс» и сервисного металлоцентра «Стиллайн». В августе деятельность завода приостановили на 90 дней на основании решения суда — по предписанию пожарной инспекции.