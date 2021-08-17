Магас, 17 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Ингушетии накануне, 16 августа, прошли сильные ливни. Из-за большого количества воды подтопленными оказались несколько частных домов в двух районах, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Alania.gov Подтопление

Больше всего пострадали село Нижние Ачалуки в Малгобекском районе и город Сунжа. В первом из них были затоплены восемь домов и придворовых участков на улице Шоссейная, во втором — семь по улицам Привокзальная, Дружбы, Шарипова, Чкалова.

По данным МЧС, жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Угрозы новых подтоплений в результате разлива рек также нет. Со вчерашнего дня ведутся работы по устранению последствий сильных ливней. Пострадавшим жителям помогают спасатели и пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае и Крыму из-за ливней, продолжавшихся в течение последних нескольких дней подтоплены тысячи домов.

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