Москва, 17 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Москве на панорамной площадке у подножия монумента «Рабочий и колхозница» в августе откроется четвёртый сезон проекта «Музыка на крыше», сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Москвичей и гостей столицы приглашают послушать джаз, соул и ритм-н-блюз, классику, саундтреки популярных фильмов и другие композиции. 22 августа в 18:00 по мск состоится концерт Jazz Time.

Новый сезон живых концертов под открытым небом продлится до середины сентября. «Музыка на крыше» будет звучать на ВДНХ по воскресеньям. Отмечается, что количество зрителей на крыше павильона ограниченно.

Как сообщало ИА REGNUM, музыкальный проект «Музыка на крыше» стартовал в июне 2018 года. За это время на открытой площадке павильона «Рабочий и колхозница» состоялось 47 концертов.

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