Кабул, 17 августа 2021, 09:01 — REGNUM Четверо граждан Южной Кореи, остававшихся в Афганистане, вылетели 17 августа из Кабула в третью страну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, трое дипломатов, включая посла Чхве Тхэ Хо, и гражданское лицо покинули Афганистан на американском военно-транспортном самолёте.
Известно, что граждане Южной Кореи пытались вылететь из страны накануне, однако самолёт не мог взлететь, так как взлётно-посадочная полоса была заполнена людьми, желающими покинуть Афганистан.
В настоящее время в Афганистане не находится ни одного гражданина Южной Кореи.
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