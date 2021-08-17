Кабул, , 09:01 — REGNUM Четверо граждан Южной Кореи, остававшихся в Афганистане, вылетели 17 августа из Кабула в третью страну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, трое дипломатов, включая посла Чхве Тхэ Хо, и гражданское лицо покинули Афганистан на американском военно-транспортном самолёте.

Известно, что граждане Южной Кореи пытались вылететь из страны накануне, однако самолёт не мог взлететь, так как взлётно-посадочная полоса была заполнена людьми, желающими покинуть Афганистан.

В настоящее время в Афганистане не находится ни одного гражданина Южной Кореи.

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