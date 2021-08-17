Кабул, 17 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Четверо граждан Южной Кореи, остававшихся в Афганистане, вылетели 17 августа из Кабула в третью страну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Согласно опубликованным данным, трое дипломатов, включая посла Чхве Тхэ Хо, и гражданское лицо покинули Афганистан на американском военно-транспортном самолёте.

Известно, что граждане Южной Кореи пытались вылететь из страны накануне, однако самолёт не мог взлететь, так как взлётно-посадочная полоса была заполнена людьми, желающими покинуть Афганистан.

В настоящее время в Афганистане не находится ни одного гражданина Южной Кореи.