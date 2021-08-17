Ульяновск, 17 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершили вакцинацию от COVID-19 свыше 250 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По данным властей, на 16 августа прививку сделали 300 167 жителей области, что составляет 50,4%. В том числе завершили иммунизацию (то есть привились двумя компонентами) 248 274 человека.

Всего в Ульяновскую область поступило 352 376 комплектов четырёх видов вакцин, в том числе передано 309 910 доз «Спутника V». С учётом новых поступлений остаток препарата составляет 52 209 комплектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Ульяновской области официально выявлено ещё 292 носителя коронавируса, в то время как 15 августа — 290.

Всего в регионе сделано почти 1,095 млн лабораторных тестов на коронавирус, по итогам которых подтверждено 69 997 случаев заражения. Выздоровели 64 332 пациента (92%), умерли 2136 человек.