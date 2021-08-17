Екатеринбург, 17 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В районе посёлка Рудный на окраине Екатеринбурга не выявлено превышения содержания вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Замеры проводились ночью в районе жилой застройки. Специалисты проверили содержание в воздухе углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида и серной кислоты. Превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в СМИ прошла информация о якобы взрыве в этом районе. МЧС её не подтвердило. Также граждане жаловались на туман и химический запах.