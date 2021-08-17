Гай, Оренбургская область, 17 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Гайские городской суд Оренбургской области вынес решение по делу о гибели подростка от наркотика, который получил от совершеннолетнего приятеля, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Установлено, что сначала совершеннолетний гайчанин склонил своего младшего друга к употреблению алкоголя, а впоследствии предложил компании наркотические средства. Предложение получило положительны отклик и стоило подростку жизни.

Фигурант уголовного дела, обвиняемый в совершении преступления, свою вину признал частично, полагая, что наркотики и алкоголь компания употребляла по своей инициативе.

Суд с учетом положительных характеристик и молодого возраста подсудимого назначил гайчанину 12 лет лишения свободы. Срок парень будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.