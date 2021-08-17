Монреаль, Канада, 17 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в турнире в Цинциннати (США) из-за проблем с получением визы. Об этом 16 августа она написала в Twitter.

Www.wtatennis.com Анастасия Павлюченкова

«К сожалению, мне пришлось отказаться от участия в турнире в Цинциннати. Я всё ещё в Канаде и жду визу в США», — написала Павлюченкова.

Она выразила надежду, я сможет получить визу к началу Открытого чемпионата США (US Open).

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 22 августа. Открытый чемпионат США состоится с 30 августа по 12 сентября.

Павлюченковой находится на 17-м месте в мировом рейтинге. Лучшим её результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио она вместе с Андреем Рублёвым выиграла золотые медали в миксте.

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