Владивосток, , 08:49 — REGNUM В нынешнем году количество участников Восточного экономического форума (ВЭФ) будет уменьшено в два раза по сравнению с 2019 годом — до четырех тысяч человек. Об этом 17 августа рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

ВЭФ Анастасия Хохлова © ИА REGNUM

По словам постпреда президента России, количество участников ВЭФ в нынешнем году было сокращено.

Также Трутнев уточнил, что всех гостей предупредили, что на ВЭФ желательно присутствовать без сопровождающих лиц.

«Это практически вдвое сокращает число участников форума — с восьми тысяч позапрошлого года до четырёх тысяч», — сказал он.

«Но мы считаем, что форум немного потеряет, потому что основные участники — руководители компаний, органов госуправления стран АТР», — добавил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Амурская область сделает акцент на сельским хозяйстве.