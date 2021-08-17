ЕАО ещё не рассчиталась с жителями за паводок прошлого года
Биробиджан, 17 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Еврейской автономии люди, пострадавшие от паводка в прошлом году, получили выплаты на сумму 72,4 млн рублей. Часть средств ещё не доведена до пострадавших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства региона.
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Во время прошлогоднего паводка были повреждены 1385 жилых домов, в том числе многоквартирных. Проживали в них 5792 человека, в том числе 1932 детей. Сертификаты на покупку жилья взамен утраченного из-за паводка в 2020 году получили 242 семьи, долг на начало 2021 года составлял 1,7 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии прибывает вода реки Амур, в регионе действует режим ЧС федерального характера. За сутки число пострадавших от паводка населённых пунктов выросло на два, до девятнадцати.