Биробиджан, 17 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Еврейской автономии люди, пострадавшие от паводка в прошлом году, получили выплаты на сумму 72,4 млн рублей. Часть средств ещё не доведена до пострадавших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

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Во время прошлогоднего паводка были повреждены 1385 жилых домов, в том числе многоквартирных. Проживали в них 5792 человека, в том числе 1932 детей. Сертификаты на покупку жилья взамен утраченного из-за паводка в 2020 году получили 242 семьи, долг на начало 2021 года составлял 1,7 млрд рублей.

«Эта задолженность закрывается по мере предоставления субсидий из федерального центра. 116 млн рублей на эти цели поступили в декабре 2020 года. Ещё 1 млрд рублей недавно был выделен распоряжением Правительства РФ и уже начали реализовываться в регионе», — пояснили в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии прибывает вода реки Амур, в регионе действует режим ЧС федерального характера. За сутки число пострадавших от паводка населённых пунктов выросло на два, до девятнадцати.