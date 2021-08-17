Сухум, 17 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Абхазии 97 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в течение 16 августа в ходе 392 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 254 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 61 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 23 621 носителя SARS-CoV-2. Из них 19 207 признаны выздоровевшими. Всего в стране скончались 345 пациентов с диагнозом COVID-19.

15 августа в Абхазии не проводили тестирований на коронавирус. Днём ранее в республике выявили 98 новых носителей коронавируса в результате 368 исследований.

Стоит отметить, что в Сухум из Будённовска 16 августа отправился мобильный госпиталь Минобороны РФ для помощи в борьбе с пандемией. Он будет размещен в Сухуме на базе санатория «Айтар». В госпитале можно будет разместить не менее 100 человек.