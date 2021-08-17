Москва, 17 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Москве статус самозанятых получили 205 тыс. человек, сообщил 17 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Самозанятый

По его словам, общее число самозанятых в Москве достигло 684 тысяч, что составляет около четверти от всех самозанятых в РФ.

«С начала этого года этот статус в столице получили около 205 тысяч человек, при этом только в июле самозанятыми зарегистрировались 33 тысячи человек», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что с начала года в столичный бюджет поступило 2,36 млрд рублей налога на профессиональный доход, плательщиками которого являются самозанятые.