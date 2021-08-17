Москва, 17 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В США штаты Флорида, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас ставят рекорды по числу новых случаев заразившихся «Дельта"-штаммом коронавируса, передает 17 августа телеканал «Россия 24».

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Так, в Техасе реанимации заняты на 94%, приходится открывать полевые госпитали. В Миссисипи койки поставили в гараже местного университета.

В Арканзасе наблюдается острая нехватка врачей. Руководство больницы повышает зарплаты и зовет специалистов из соседних штатов, но желающих мало.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство случаев заражения коронавирусом, которые фиксируются на территории США, относятся к штамму «Дельта» (B.1.617.2).

Ранее бывший директор CDC Том Фриден предупредил, что штамм «Дельта» действует как «головка с тепловым наведением», поскольку нацелен на тех, кто еще не вакцинировался от COVID-19.