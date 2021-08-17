Москва, 17 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. На российском авторынке представлена модернизированная версия вседорожника Lexus GX 460. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Lexus Lexus GX

Дилеры Lexus в России уже приступили к приёму заказов на новый Lexus GX 460. Новинка укомплектована более современной аудиосистемой и новым блоком управления климатом.

Мультимедийная система внедорожника имеет более крупный 10,3-дюймовый тачскрин и опцию беспроводного подключения гаджетов по интерфейсам Apple CarPlay и Android Auto.

За доплату покупателю доступны атмосферная светодиодная подсветка салона и многофункциональное кожаное рулевое колесо с электрообогревом и вставками из дерева.

Автомобиль оснащается 4,6-литровым мотором V8 производительностью 296 л. с. (438 Нм), который агрегатируется с шестискоростным «автоматом» и системой постоянного полного привода.

Стоимость базовой комплектации рестайлингового внедорожника равна 5 895 000 рублей.

Ранее в ОАЭ создали модернизированную версию кабриолета на основе Lexus LX570 для соколиной охоты. В качестве мотора у авто 362-сильный восьмицилиндровый агрегат рабочим объёмом 5,7 литра.

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