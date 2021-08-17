Новосибирск, 17 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Новосибирске с 12 по 16 августа в ходе рейдов по пресечению незаконно реализуемых продовольственных товаров изъято 1718 кг плодоовощной продукции. Об этом сообщает управление потребительского рынка мэрии города.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уличная торговля

«Рейды проводятся ежедневно. В них принимают участие сотрудники управления потребительского рынка, администраций районов и полиции», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска Виталий Витухин заявил, что муниципалитет производит изъятие, а не конфискацию товаров. И если продавцы смогут подтвердить законность и безопасность товара, то его обязаны вернуть. Срок возврата не ограничен.