Москва, 17 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. К отопительному сезону в Москве подготовили 92% объектов, сообщил 17 августа вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Отопительный сезон

По его словам, все работы должны быть завершены до 1 сентября. Сейчас они проводятся в соответствии с графиком.

«В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий», — сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что сейчас готовность составляет 92%.