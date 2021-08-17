Тбилиси, 17 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Поток денежных переводов в Грузию в июле 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 10,4% и его объём составил $208,4 млн. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте Национального банка Грузии.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Сообщается, что больше всего денег в страну прислали из России — $40,11 млн. Это на 0,71% ниже, чем год назад. На втором месте по этому показателю Италия, из которой в Грузию поступило $33,32 млн, что на 18,8% больше прошлогоднего показателя. Далее в этом списке идут США с суммой $25,5 млн (на 13,72% больше).

По данным Нацбанка, также в июле выросло число переводов из Грузии за рубеж. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 19,9% и составил $22,2 млн.

Стоит отметить, что поступления денег в Грузию от выехавших на заработки грузинских граждан является одним из основных источников поступления валюты в страну. В периоды ослабления грузинского лари на рынке валют в Нацбанке отмечали, что это отчасти связано со снижением объема денежных переводов из-за рубежа.