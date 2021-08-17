Мухоршибирский район, Бурятия, 17 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Мухоршибирском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции задержал сборщика конопли. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, днём 14 августа в лесу под селом Подлопатки он увидел автомобиль, рядом с которым на полиэтиленовой плёнке лежала растительная масса «с характерным запахом».

МВД по Республике Бурятия «Заготовленное злоумышленник разложил на пленке для просушки»

В машине сидел водитель — 36-летний житель соседнего Забайкалья. Он признался, что собрал более 15 кг наркотиков для собственного употребления. Накануне он приехал в Бурятию, заготовил коноплю, но уехать не смог из-за поломки автомобиля.

«Заготовленное злоумышленник разложил на пленке для просушки. Он позвонил своему знакомому и попросил привезти запчасти для ремонта. Молодой человек остался ночевать в машине, где на следующий день и был обнаружен участковым уполномоченным полиции», — отметили в ведомстве.

Вёзший запчасти знакомый также был задержан в полукилометре от этого места. При нём было найдено около 900 граммов наркотиков, которые он собрал по пути. Против задержанных возбуждены уголовные дела.