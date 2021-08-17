Ульяновск, 17 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям ведомства, за последние сутки, 16 августа, в регионе официально выявлено 292 носителя коронавируса. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 290 случаев заражения SARS-CoV-2.

Всего в Ульяновской области проведено 1 094 781 лабораторное исследование. В настоящее время под наблюдением остаются 14 718 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 69 997 случаев заражения коронавирусом, вылечились 64 332 пациента (92%), скончались 2136 человек.