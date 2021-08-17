Челябинск, 17 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Челябинской области с начала 2021 года зарегистрировали 44 случая гибели животных от бешенства. Об этом сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Pitomcy.net Бешенство

В этом перечне оказались две коровы, 11 собак, 19 лис и 12 кошек. Последний случай произошёл в деревне Бутаки Сосновского района.

За такой же период 2020 года от бешенства скончались 40 животных, добавили в ведомстве.