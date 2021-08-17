Новосибирск, 17 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Новосибирский региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва (РЦСП СК и СР) признан федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой по реализации проекта «Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва в Новосибирской области». Решение озвучено Минспорта РФ. Реализация проекта рассчитана на 5 лет, сообщили в правительстве области.

Кристина Уколова ИА REGNUM В секторе «Спорт»

Проект разработан командой Центра. Цель —создание эффективной модели комплексного сопровождения подготовки спортивного резерва Новосибирской области с использованием современных научных знаний, технологий опережающего развития по четырём направлениям: переподготовка и повышение квалификации специалистов; медико-биологическое обеспечение подготовки спортивного резерва; цифровизация отрасли; разработка модели спортивного отбора одаренных спортсменов и их распределения по видам спорта с использованием различных методов.

Проект реализуется при участии министерства физической культуры и спорта, министерства образования и министерства здравоохранения Новосибирской области.