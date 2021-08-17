Москва, 17 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Москве 17 августа ожидается аномальная жара на десять градусов выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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«В течение дня метеорологические условия будут определяться в утренние часы прохождением тёплого атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом дождевых туч, местами переходящим в грозовое состояние, ну, а в дневные часы тёплым сектором циклона, благодаря чему распогодится и наступит жара, которая в этот день случается не чаще одного раза в 18−20 лет», — рассказал он.

По словам метеоролога, в Московском регионе ожидается переменная облачность, утром местами кратковременный дождь, гроза, днём без существенных осадков. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

Воздух в столице прогреется до 32 градусов тепла, в Подмосковье — до 33 градусов. По его словам, это является аномалией и на десять градусов выше климатической нормы.